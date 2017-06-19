Украина обманывает, говоря о льготах для жителей ДНР и ЛНР, заявили в Думе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Информация о намерении украинского руководства ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик – обман, это делается в преддверии встречи президента Украины Петра Порошенко с американских лидером Дональдом Трампом, считает депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий.

Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Верховной раде, власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную раду, предусматривает признание Киевом правового статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Это очередной обман руководства Украины во главе с Петром Порошенко и председателем правительства (Владимиром) Гройсманом. Все это делается в преддверии встречи Порошенко с Трампом, показывая, что Украина идет на такие шаги в рамках минских договоренностей, они все делают", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Он полагает, что "ни один житель ЛНР и ДНР не верит этим всем посылам, подачкам, которые ничем не заканчиваются".

"После встречи Порошенко с Трампом, я уверен, усилятся обстрелы ЛНР и ДНР, они и сегодня продолжаются, каждый день гибнет мирное население, а после возвращения из Америки Порошенко опять запустит какую-то утку — показать, какой он великий дипломат и что ему дали добро на возврат этих территорий. И начнется снова братоубийственная гражданская война", — отметил парламентарий.