В Луганской области Украины в результате обстрела пострадал ребенок
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Ребенок пострадал в подконтрольном украинским силовикам городе Счастье Луганской области в результате обстрела, сообщила в понедельник пресс-секретарь областного управления полиции Украины Татьяна Погукай.
"Сегодня в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что медиками была оказана медицинская помощь девятилетнему ученику Счастьинской школы, который 15 июня около 20.30 (совпадает с мск) в районе магазина "Строитель" в городе Счастье вследствие артобстрела… получил ранения в виде баротравмы, контузии обоих ушей", — написала она на своей странице в Facebook
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