Ростуризм дал рекомендации в связи с лесными пожарами в Португалии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ростуризм рекомендует гражданам РФ в Португалии соблюдать меры безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров, говорится в материалах ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Португалии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров", — говорится в сообщении. Также отмечается, что Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИДа России и следит за развитием ситуации.

Ранее госсекретарь внутренних дел Португалии Жорже Гомиш заявил, что число погибших в результате пожаров в Португалии возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения. Всего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.

Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди, жертвами которого стали более 60 человек, стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.

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Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. По предварительным данным, 30 из них погибли в собственных машинах. Шестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой. Всего в тушении пожаров в Португалии принимают участие 2,2 тысячи пожарных и военных, а также 685 транспортных средств. На помощь Португалии Испания отправила четыре самолета, а также пожарных.

Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет, сообщила РИА Новости ранее в понедельник начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.