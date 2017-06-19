Премьер Польши прокомментировала нападение в Лондоне

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (25)

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Очередное нападение на людей в Лондоне свидетельствует о том, что в обществе растет уровень ненависти, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло в эфире польского телевидения.

Один человек погиб, 10 были ранены в Лондоне в результате наезда фургона на людей, возвращавшихся из мечети, водитель фургона был задержан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как потенциальный теракт.

"Это очередное бесчеловечное покушение на жизнь невинных людей. Спираль ненависти закручивается, и думаю, что в данную минуту все люди ответственны за то, чтобы это прекратить", — сказала Шидло. Польский премьер выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц также резко осудил произошедшее в британской столице.

"Ужасные новости из Лондона. Самым резким образом осуждаю страшную атаку, имевшую целью невинных прихожан, покидающих лондонскую мечеть", — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.

Appalling news from #London; condemn terrible attack aimed at innocent worshippers leaving London mosque in the strongest terms. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19 июня 2017 г.

Соболезнования пострадавшим при ЧП выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Опечален ужасным инцидентом, произошедшим в Лондоне вчерашней ночью. Мы мысли с теми, кто пострадал, со всеми жителями Лондона и народом Британии", — написал он в своем микроблоге Twitter.