Премьер Польши прокомментировала нападение в Лондоне

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Очередное нападение на людей в Лондоне свидетельствует о том, что в обществе растет уровень ненависти, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло в эфире польского телевидения.
"Это очередное бесчеловечное покушение на жизнь невинных людей. Спираль ненависти закручивается, и думаю, что в данную минуту все люди ответственны за то, чтобы это прекратить", — сказала Шидло. Польский премьер выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц также резко осудил произошедшее в британской столице.
"Ужасные новости из Лондона. Самым резким образом осуждаю страшную атаку, имевшую целью невинных прихожан, покидающих лондонскую мечеть", — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.
Appalling news from #London; condemn terrible attack aimed at innocent worshippers leaving London mosque in the strongest terms.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19 июня 2017 г.
Соболезнования пострадавшим при ЧП выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Опечален ужасным инцидентом, произошедшим в Лондоне вчерашней ночью. Мы мысли с теми, кто пострадал, со всеми жителями Лондона и народом Британии", — написал он в своем микроблоге Twitter.
Saddened by the terrible incident in London last night. My thoughts are with those affected, all Londoners and the British people.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 июня 2017 г.