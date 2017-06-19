В Раде объяснили, что означает закон о "реинтеграции Донбасса"

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную раду Украины, предусматривает признании Киевом "правового статуса" отдельных районов Луганской и Донецкой областей, сообщила в понедельник представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.