Президент Ирана направил эмиру Катара послание

ДУБАЙ, 19 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани передал послание эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани через помощника главы МИД Ирана, сообщило катарское агентство новостей QNA.

Встреча помощника главы МИД Ирана по делам арабских и африканских стран Хусейна Джабри Ансари с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани прошла в минувшие выходные

Агентство не раскрыло содержания письма от иранского президента.

Ансари стал первым высокопоставленным иранским лицом, который посетил Доху с момента разрыва дипотношений между рядом арабских стран и Катаром две недели назад.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.