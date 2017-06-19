Мэрия Львова просит власти Украины помочь городу снять "мусорную блокаду"

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Мэрия Львова попросила власти Украины помочь снять "мусорную блокаду": ежедневно количество мусора в городе увеличивается на 200 тонн, его никто не вывозит, а это способствует распространению инфекционных заболеваний.

Проблемы с вывозом мусора во Львове начались еще в минувшем году, после пожара на мусорной свалке.

"Сегодня в городском совете Львова состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ЧС, во время которого участники отметили ухудшение ситуации в городе с вывозом и утилизацией ТБО за последнюю неделю. Следовательно, принято решение повторно обратиться от комиссии к председателя Львовской областной администрации, секретарю СНБО, правительству, председателю Рады и президенту Украины, а также отдельно направить письма всем депутатам Рады и руководителям дипломатических учреждений", — говорится в сообщении на сайте львовского городского совета.

Как напомнил Садовый, по результатам заседания комиссии, которое состоялось на прошлой неделе, аналогичные обращения были направлены всем должностным лицам. Однако никакого официального ответа город не получил.

Как сообщили в горсовете, за последнюю неделю ситуация в Львове с вывозом мусора ухудшилась, к понедельнику в городе накоплено более 8,5 тысячи тонн мусора, для его вывоза необходимо 850 специализированных машин.

"Проблема в том, что городу некуда вывозить мусор. Один из крупнейших перевозчиков – компания АВЕ – приостановила вывоз мусора вообще. Следовательно, в районных администрациях проходят комиссии для распределения площадок, которые обслуживала компания АВЕ, на других перевозчиков. Ситуация осложняется продолжением блокирования машин, осуществляющих вывоз мусора за пределы Львовской области", — сообщают местные власти.

По данным горсовета, ежедневно во Львове количество мусора увеличивается на 200 тонн, что способствует распространению инфекционных заболеваний.