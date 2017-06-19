Джонсон рассказал, что "важнее денег" в вопросе Brexit

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главной темой в связи с переговорами о выходе Великобритании из Евросоюза должно быть особое тесное партнерство между сторонами, к которому они стремятся в будущем, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Будет много обсуждаться природа договоренности, которой мы достигнем, а также вопросы денег и так далее. Но самое важное – подумать о будущем, обдумать глубокое особое партнерство, которого мы хотим достичь вместе с нашими друзьями", — сказал Джонсон журналистам, комментируя начало переговоров о выходе Великобритании из ЕС, которые стартуют в понедельник в Брюсселе.

По его словам, "весь процесс приведет к счастливой развязке с выгодой для обеих сторон".