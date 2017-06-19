Яценюк получил орден Ярослава Мудрого за "укрепление авторитета" Украины

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко решил наградить экс-премьера Арсения Яценюка и главу МИД Павла Климкина за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных устремлений страны и "укрепление ее международного авторитета".

Соответствующий указ обнародован на сайте президента. В документе говорится, что награды президент раздает "за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

В частности, экс-премьер Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Остальные удостоились орденов "За заслуги" III степени — среди них заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, министр иностранных дел Климкин, посол Украины в Финляндии и Исландии по совместительству Андрей Олефиров и другие.

Весной прошлого года на Украине разгорелся политический кризис, результатом которого стала отставка правительства Аресения Яценюка. Он считает, что отставка является следствием искусственно созданного политического кризиса в стране, целью которого было смещение его с должности.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.