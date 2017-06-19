В Раде требуют на этой неделе рассмотреть вопрос об отмене безвиза с РФ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины требует на этой неделе внести на рассмотрение парламента вопрос об отмене безвизового режима с РФ, заявил лидер фракции Максим Бурбак.

"Господин председатель (спикер Рады Андрей Парубий – ред.), мы обращаемся к Вам — вынести на рассмотрение сессионного зала проект постановления об обращении к кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительством Украины и РФ о безвизовых поездках", — сказал Бурбак в ходе заседания согласительного совета в понедельник.

По его словам, никаких проблем для введения виз с РФ нет. "Теперь, когда Украина получила безвизовый режим с ЕС, введение виз для россиян является просто необходимым. Аргументы о том, что РФ в ответ введет визы для граждан Украины, — это примитивная манипуляция", — считает депутат.

На данный момент вопроса о введении виз с РФ в повестке работы Рады на эту неделю нет. Согласно календарному плану, парламент в пленарном режиме будет работать еще две недели.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.