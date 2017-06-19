В ДНР отвергли план Киева по реинтеграции Донбасса

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин отверг новый план Киева по реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил в интервью RT.

Он подчеркнул, что для реализации подобных мер между правительством Украины и самопровозглашенными республиками должно существовать доверие, которого на данный момент не существует.

"После трех лет войны на слова (Киева — прим.) "давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо" в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается", — отметил Пушилин.

Он также добавил, что план Киева не соотносится с Минскими соглашениями, которые рассматриваются в качестве единственных возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, прописывающий правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

СМИ сообщили, что власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В частности, Киев хочет упростить для них получение украинских пенсий, наладить торговлю между отдельными районами и снизить ограничения на вес провозимых грузов.