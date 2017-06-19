Волна терактов - следствие миграционной политики ЕС, считает премьер Польши

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Волна терактов в Европе является следствием безответственной миграционной политики, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло в эфире польского телевидения.

"Это следствие безответственной политики, проводимой много лет, которая привела к тому, что люди, которые приехали в Европу или живут в Европе уже несколько поколений, предоставлены сами себе, не имеют видения своего будущего", — сказала Шидло.

При этом она в очередной раз высказалась против релокации беженцев. "Политики, чтобы успокоить свою совесть, приняли решение просто переместить этих людей с одного места на другое и таким образом решить проблему. Проблема не будет решена. Поэтому польское правительство говорит прямо и ясно, что нужно помогать этим людям, но надо делать это у них – там, где они живут", — заявила польский премьер.

Она также высказалась против гуманитарных коридоров для лечения беженцев. "Если говорить о гуманитарных коридорах, то прошу, прежде всего, ответить себе на вопрос, не проще ли поставить госпиталь там на месте? Мы будем в состоянии большему количеству людей оказать помощь и вылечить на месте, чем когда эти люди будут привезены в Польшу", — сказала Шидло.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев, и в течение месяца ожидает ответа от них.