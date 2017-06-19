Площадь пожара в Юрмале составила 12 тысяч квадратных метров

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на станции сортировки отходов в Юрмале, составила 12 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в понедельник в государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Латвии.

Ранее в Слоке (район в городе Юрмала) возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Пожарные получили вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы — по словам очевидцев, это прессованная пластмасса. В тушении участвуют пожарный поезд и вертолет Ми-8.

"Общая площадь возгорания пластмассовых отходов составила 12 тысяч квадратных метров или 1,2 гектара", — сообщили в ГПСС.

Работы по тушению возгорания продолжаются, в них участвуют более 50 пожарных.

Государственная пожарно-спасательная служба ранее призвала жителей Юрмалы и Риги закрыть окна, поскольку горит пластик и дым является токсичным.