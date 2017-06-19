Пушков назвал уловкой планы Киева о "мирной реинтеграции Донбасса"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал планы Киева о "мирной реинтеграции Донбасса" тактической уловкой, направленной на улучшение его образа на Западе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

"Мирная реинтеграция Донбасса" — тактическая уловка Киева для улучшения своего образа на Западе. В одностороннем порядке она невозможна", — написал он в своем микроблоге в Twitter. © РИА Новости / Михаил Палинчак Перейти в фотобанк Политолог: в планах Порошенко по Донбассу есть двойной политический смысл

Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Раде, власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями.