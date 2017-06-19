ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Первая группа турецких военных прибыла в Катар для участия в совместных учениях, сообщила местная газета The Peninsula.

Учения проводятся на фоне обострения отношений Катара с соседями, которые разорвали с Дохой дипотношения, обвинив страну в поддержке терроризма.

По данным министерства обороны Катара, на которое ссылается газета, турецкие военные прибыли для участия в учениях, предусмотренных соглашением между Катаром и Турцией. Учения призваны "повысить эффективность Катара и Турции в борьбе с экстремизмом и терроризмом", а также в миротворческих мероприятиях. Отмечается, что учения начинаются с демонстрации возможностей турецкой военной техники. Они проходят в батальоне Тарека бен Зияда в Дохе. Численность турецких военных не называется.

Соглашение о сотрудничестве о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу 15 июня 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре 2015 года. По данным турецкого генштаба, еще 28 апреля 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено парламентом Турции 7 июня 2017 года. Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка 3 тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

При этом активизация военных контактов двух стран происходит на фоне внешнеполитического кризиса вокруг Катара. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога. Турция отправила в Катар 5 тысяч тонн продовольствия на 71 самолете, чтобы поддержать страну в условиях эмбарго со стороны соседей.