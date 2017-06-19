В Японии пенсионерка протаранила больницу, перепутав газ и тормоз

ТОКИО, 19 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Женщина 70 лет в Токио въехала на автомобиле в первый этаж больницы, сообщили местные СМИ в понедельник.

Женщина ставила машину на стоянку, прилегающую к больнице, и перепутала педали: вместо тормоза нажала на газ. Автомобиль до половины въехал в фойе. В это время уже начался перерыв и в фойе никого не было. Женщина получила царапины, ее жизни ничто не угрожает.

В последнее время аварии с участием пожилых людей привлекают широкое внимание общественности. Так, подобное ДТП, виновником которого стал пожилой мужчина, случилось в феврале. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В начале мая 70-летняя японка протаранила первый этаж больницы, пострадали 13 человек. Чаще всего причиной аварии становится слабая концентрация внимания, когда водитель путает педали тормоза и газа.