В ЛНР сообщили о гибели 18 силовиков в бою в районе Желобка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (145)

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Восемнадцать военнослужащих армии Украины погибли и 46 были ранены 7 июня в результате боестолкновения с Народной милицией самопровозглашенной ЛНР в районе населенного пункта Желобок, сообщил и.о. начальника управления Народной милиции республики Михаил Филиппоненко.

"Народная милиция удержала свои позиции, отбив все атаки, нанеся существенные потери противнику, которые, по последним данным, составили 18 человек погибшими и 46 раненными", — рассказал Филиппоненко на аппаратном заседании Совмина ЛНР.

По его словам, были ранены 7 военнослужащих Народной милиции ЛНР.