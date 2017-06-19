Филиппины планируют использовать у себя российские АЭС малой мощности

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Филиппины не намерены возобновлять проект своей АЭС "Батаан", но планируют использовать российские ядерные реакторы малой мощности для обеспечения себя электроэнергией, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

Ранее западные СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о том, что Филиппины якобы планируют возобновить реализацию проекта своей атомной электростанции "Батаан".

"Нет. У нас нет таких планов. Мы изучали этот вопрос, но я не думаю, что (это имеет перспективы – ред.)", — сказал Соррета.

Как отметил дипломат, в Маниле изучали такую возможность, однако пришли к выводу, что ее реализация потребует субсидирования "миллиардов долларов".

"Наше министерство энергетики рассматривает вариант с более современными технологиями. Это связано в том числе с сотрудничеством с Россией. Такова наша позиция по данному вопросу. Мы просто хотим арендовать у России небольшие ядерные реакторы и разместить их на Филиппинах", — отметил посол.

АЭС "Батаан" была построена в 1984 году. Из-за разногласий между властями страны и подрядчиком, американской Westinghouse, станция так и не была введена в промышленную эксплуатацию. В 2008 году с целью возобновления национальной ядерной программы правительство Филиппин пригласило экспертов МАГАТЭ для обследования АЭС и составления рекомендаций. Однако после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году вопрос о судьбе филиппинской станции был отложен.

По мнению специалистов, перспективным вариантом обеспечения островных государств атомной генерацией является использование плавучих атомных электростанций с ядерными реакторами малой мощности. Юго-восточная Азия считается привлекательным районом с точки зрения использования плавучих АЭС.

В России сейчас сооружается первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" для энергоснабжения Чукотки. Что касается международного сотрудничества в этой области, то госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность сооружения совместно с Китаем серии из не менее шести плавучих атомных теплоэлектростанций.

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