Эксперт объяснил успех сторонников Макрона на парламентских выборах

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Победа движения президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах страны стала возможна в первую очередь благодаря слабости его политических соперников, заявил заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории Института общественных наук РАНХиГС Игорь Игнатченко.
Кандидаты от движения Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны. Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.
"То, что Макрон получил большинство на этих парламентских выборах, является большим достижением для его движения. Еще полтора месяца назад, даже после победы Макрона на президентских выборах, сложно было поверить в то, что его движение сможет получить большинство. Его победа, я думаю, была обусловлена в первую очередь слабостью его конкурентов. Сразу после провала на президентских выборах Марин Ле Пен (кандидат в президенты Франции — ред.) – второе место, с одной стороны, можно считать для нее успехом, с другой – неудачей – в "Национальном фронте" произошел раскол", — сказал он РИА Новости.
Игнатченко полагает, что возникший в рядах Нацфронта раскол способствовал разжиганию внутренних противоречий и снижению числа сторонников Марин Ле Пен.
"С одной стороны, многие делали ставку на победу Ле Пен на президентских выборах, и а потому разуверились в их шансах на успех на парламентских выборах. С другой стороны, сам Макрон и его команда поступили очень грамотно, назначив на пост премьер-министра представителя партии республиканцев Эдуарда Филиппа", — отметил эксперт.
Таким образом, подытожил он, команда Макрона расколола республиканцев – партию, которая имела наибольшие шансы опередить движение президента на парламентских выборах. "Это способствовало тому, что часть республиканцев приняла "протянутую руку" Макрона и решила не вступать в конфликт с ним как с президентом, а войти в определенный альянс", — заключил собеседник агентства.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.