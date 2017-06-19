Эксперт объяснил успех сторонников Макрона на парламентских выборах

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Победа движения президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах страны стала возможна в первую очередь благодаря слабости его политических соперников, заявил заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории Института общественных наук РАНХиГС Игорь Игнатченко.

Кандидаты от движения Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны. Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

"То, что Макрон получил большинство на этих парламентских выборах, является большим достижением для его движения. Еще полтора месяца назад, даже после победы Макрона на президентских выборах, сложно было поверить в то, что его движение сможет получить большинство. Его победа, я думаю, была обусловлена в первую очередь слабостью его конкурентов. Сразу после провала на президентских выборах Марин Ле Пен (кандидат в президенты Франции — ред.) – второе место, с одной стороны, можно считать для нее успехом, с другой – неудачей – в "Национальном фронте" произошел раскол", — сказал он РИА Новости.

Игнатченко полагает, что возникший в рядах Нацфронта раскол способствовал разжиганию внутренних противоречий и снижению числа сторонников Марин Ле Пен.

"С одной стороны, многие делали ставку на победу Ле Пен на президентских выборах, и а потому разуверились в их шансах на успех на парламентских выборах. С другой стороны, сам Макрон и его команда поступили очень грамотно, назначив на пост премьер-министра представителя партии республиканцев Эдуарда Филиппа", — отметил эксперт.

Таким образом, подытожил он, команда Макрона расколола республиканцев – партию, которая имела наибольшие шансы опередить движение президента на парламентских выборах. "Это способствовало тому, что часть республиканцев приняла "протянутую руку" Макрона и решила не вступать в конфликт с ним как с президентом, а войти в определенный альянс", — заключил собеседник агентства.