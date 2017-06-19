Манила заинтересована в российских вертолетах и высокоточном оружии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Манила рассматривает возможность закупки российских ударных вертолетов, а также стрелкового и высокоточного оружия, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

"Речь идет преимущественно о том оружии, которое могут носить с собой солдаты. Также мы рассматриваем возможность закупки российских вертолетов. Ударных вертолетов. А также высокоточного оружия", — сказал Соррета.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.