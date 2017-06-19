В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 15 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.