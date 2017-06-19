Манила планирует закупить часть российского оружия в кредит

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Манила планирует закупить у России оружие частично из имеющихся у нее на текущий момент средств, частично – в кредит, Москва предложила для этого "очень хорошие условия", заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.

"У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас. Что касается остального, Россия предложила нам очень хорошую систему кредитования. На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование", — сказал посол, отвечая на вопрос о том, на какой основе Манила хотела бы получить интересующее ее вооружение у РФ.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.