На Бали четыре иностранца сбежали из тюрьмы, прорыв 12-метровый тоннель

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Четыре иностранных заключенных сбежали из индонезийской тюрьмы Керобокан на острове Бали, прорыв более чем за неделю 12-метровый тоннель, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу тюрьмы Тони Найнголана (Tony Nainggolan).

По словам Найнголана, среди сбежавших заключенных граждане Австралии, Индии, Малайзии, а также болгарин Димитар Николов.

"Длина тоннеля около 12 метров, и мы полагаем, что на его строительство ушло больше недели", — заявил глава тюрьмы. Он отметил, что полиция ведет поиски заключенных. Предположительно, мужчины находятся на территории Бали недалеко от тюрьмы.