При взрыве бомбы в южном Таиланде погибли пятеро военных

БАНГКОК, 19 июн – РИА Новости. Пятеро военнослужащих погибли, четверо получили ранения при взрыве самодельной бомбы в провинции Паттани на "крайнем юге" Таиланда, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Взрыв бомбы, заложенной под полотно одной из дорог местного значения в районе Тхунг Янг Денг провинции Паттани, произошел около 11.45 (07.45 мск) в тот момент, когда по дороге проезжал патрульный пикап военных. Бомба взорвалась непосредственно под автомобилем, в результате чего пикап был полностью уничтожен, говорится в сообщении.

На "крайнем юге" Таиланда, где расположены пограничные с Малайзией провинции Паттани, Наративат и Ялла с 2004 года продолжается противостояние сил безопасности Таиланда и исламских боевиков-сепаратистов, требующих широкой автономии для своего региона или его полного отделения от Таиланда. Все три провинции в прошлом входили в состав полунезависимого буферного государства Султанат Паттани, расположенного между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале XX века территория султаната, населенного этническими малайцами-мусульманами, вошла в состав преимущественно буддийского Сиама в результате серии англо-сиамских соглашений и была разделена на три провинции. С 2004 года в регионе в результате взрывов, перестрелок и обстрелов погибли более 6,8 тысячи человек, в основном – гражданских лиц.