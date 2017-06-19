В Италии арестовали 29-летнего иракца по обвинению в пропаганде идей ИГ*

РИМ, 19 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянская полиция арестовала в понедельник 29-летнего иракского беженца, которому предъявлены обвинения в пропаганде идей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщил новостной телеканал RaiNews24 , мужчина находился в центре временного содержания для лиц, запросивших политическое убежище, в южноитальянском городе Кротоне (область Калабрия).

В распоряжении полиции находится запись телефонного разговора арестованного иракца со своей сестрой, в ходе которого он высказывал угрозы жизням "неверных", а также отмечал, что для участия в деятельности ИГ нет необходимости ехать в Сирию или Ирак.

*Террористическая организация, запрещенная в России.