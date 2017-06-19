БРИКС призывает к скорейшему принятию ООН конвенции по борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему принятию в ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, а также к согласованным действиям на региональном и международном уровне, заявил на пресс-конференции государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх.

"Мы в рамках БРИКС достигли консенсуса относительно того, что терроризм необходимо осуждать во всех его формах. Также нам необходимо предпринимать усилия для того, чтобы терроризм не смог навредить никому и нигде. Мы также призываем к скорейшему принятию всеобъемлющей конвенции в ООН по противодействию терроризму", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС.

По его словам, участники встречи также обсудили различные меры практического характера, которые разрабатываются на различных саммитах, о том, как их реализовывать. Как отметил Виджай Кумар Сингх, в ходе встречи участники согласились с тем, что терроризм — это общий враг всего человечества, и все обеспокоены распространением терроризма в самых различных формах и проявлениях.

"Терроризм угрожает миру во всем мире, нельзя разделять террористов на хороших и плохих. Террористы в любом случае террористы и преступники. Нам необходимы согласованные действия как на региональном, так и на международном уровне для того, чтобы им противостоять", — добавил государственный министр иностранных дел Индии.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).