БРИКС призывает к скорейшему принятию ООН конвенции по борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему принятию в ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом, а также к согласованным действиям на региональном и международном уровне, заявил на пресс-конференции государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх.
По его словам, участники встречи также обсудили различные меры практического характера, которые разрабатываются на различных саммитах, о том, как их реализовывать. Как отметил Виджай Кумар Сингх, в ходе встречи участники согласились с тем, что терроризм — это общий враг всего человечества, и все обеспокоены распространением терроризма в самых различных формах и проявлениях.
"Терроризм угрожает миру во всем мире, нельзя разделять террористов на хороших и плохих. Террористы в любом случае террористы и преступники. Нам необходимы согласованные действия как на региональном, так и на международном уровне для того, чтобы им противостоять", — добавил государственный министр иностранных дел Индии.
БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).