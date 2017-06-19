Китай призвал БРИКС стать стабилизирующим фактором

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Страны БРИКС должны стать стабилизирующим фактором международной ситуации, участники объединения имеют схожие подходы по региональным и глобальным вопросам, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.
Он добавил, что страны БРИКС продолжат поддерживать центральную роль ООН в международных вопросах, вносить вклад в политическое решение конфликтов в горячих точках и продолжать поддерживать новый тип миропорядка, включая сотрудничество на взаимовыгодной основе. По словам Ван И, БРИКС будет расширять круг друзей в рамках сотрудничества, повышать благосостояние развивающихся стран.
"Мы будем продолжать. Мы будем поддерживать авторитет международного права в международных вопросах, работать вместе для того, чтобы решать глобальные проблемы, такие как терроризм, изменения климата", — подчеркнул Ван И.
БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).