Китай призвал БРИКС стать стабилизирующим фактором

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Страны БРИКС должны стать стабилизирующим фактором международной ситуации, участники объединения имеют схожие подходы по региональным и глобальным вопросам, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы согласились, что сотрудничество в формате БРИКС должно стать стабилизирующим фактором региональной и международной ситуации. Пять стран БРИКС имеют схожие или совпадающие подходы по многим региональным и международным вопросам. БРИКС всегда было важной силой международной справедливости, а также мира и безопасности", — сказал Ван И.

Он добавил, что страны БРИКС продолжат поддерживать центральную роль ООН в международных вопросах, вносить вклад в политическое решение конфликтов в горячих точках и продолжать поддерживать новый тип миропорядка, включая сотрудничество на взаимовыгодной основе. По словам Ван И, БРИКС будет расширять круг друзей в рамках сотрудничества, повышать благосостояние развивающихся стран.

Министр иностранных дел Китая также сказал, что страны БРИКС продолжат совместную работу для решения глобальным проблем, включая борьбу с терроризмом.

"Мы будем продолжать. Мы будем поддерживать авторитет международного права в международных вопросах, работать вместе для того, чтобы решать глобальные проблемы, такие как терроризм, изменения климата", — подчеркнул Ван И.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда человек (42% от общемировой).