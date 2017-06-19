Молния ударила в самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка, сообщили в понедельник журналистам пассажиры.

По их данным, молния ударила в лайнер через несколько минут после взлета, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, рейс в направлении Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже.

"Через 15-20 минут после взлета все заметили яркий свет, и молния ударила по самолету. После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт", — сказал журналистам пассажир Давид Лоладзе.

По словам еще одного пассажира Коте Матиташвили, "пострадавших в результате инцидента нет, однако, насколько известно, самолет все-таки получил повреждение, и именно поэтому было решено вернуться в аэропорт".

В пресс-службе аэропорта сообщили журналистам, что рейс Стамбул-Тбилиси был осуществлен с опозданием из-за непогоды.