В Лондоне перекрыта улица, где фургон наехал на толпу людей

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Улица Севен Систерс на севере Лондона, где произошел инцидент с наездом фургона, остается перекрытой спустя почти шесть часов после произошедшего. Об этом свидетельствуют кадры британских телеканалов ранним утром в понедельник.

Также телекадры показывают, что большинство людей разошлись по домам, на месте работают правоохранительные органы и репортеры.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из которых госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

Как сообщали очевидцы, в фургоне было трое мужчин, двоим из которых удалось скрыться. Также свидетели происшествия отметили, что водитель не выглядел пьяным или нездоровым.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает указанный инцидент как потенциальный теракт. Утром она намерена провести заседание чрезвычайного комитета COBRA.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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