В Лондоне перекрыта улица, где фургон наехал на толпу людей

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Улица Севен Систерс на севере Лондона, где произошел инцидент с наездом фургона, остается перекрытой спустя почти шесть часов после произошедшего. Об этом свидетельствуют кадры британских телеканалов ранним утром в понедельник.
Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из которых госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.
Как сообщали очевидцы, в фургоне было трое мужчин, двоим из которых удалось скрыться. Также свидетели происшествия отметили, что водитель не выглядел пьяным или нездоровым.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает указанный инцидент как потенциальный теракт. Утром она намерена провести заседание чрезвычайного комитета COBRA.
The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.