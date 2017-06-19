Два кандидата в президенты Киргизии подали заявления о регистрации

БИШКЕК, 19 июн – РИА Новости. В Центризбирком Киргизии, где 15 октября пройдут президентские выборы, начали поступать первые заявления от кандидатов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ЦИК.

Пятнадцатого июня в республике стартовала процедура выдвижения кандидатов, которая закончится 1 августа. За этот период политические партии, желающие выдвинуть своих кандидатов, должны провести съезды и принять соответствующее решение. Кандидаты-самовыдвиженцы подают документы в ЦИК самостоятельно. Претендентам на главное кресло страны со дня выдвижения и не позднее, чем за 50 календарных дней до дня выборов (до 26 августа 2017 года), необходимо собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тыс долларов). Крайний срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты установлен до 24 часов (21 мск) 31 августа.

"Два человека уже обратились в ЦИК заявлением о регистрации", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщают СМИ Киргизии, одним из первых документы о регистрации в ЦИК подал лидер оппозиционной парламентской партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев. Так как в настоящее время Текебаев находится в СИЗО, документы поступили он его представителей.

Лидер оппозиционной парламентской фракции социалистической партии "Ата Мекен" Текебаев, был задержан в аэропорту Бишкека 26 февраля при возвращении с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Он был обвинен в коррупции по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. В настоящий момент дело рассматривается в Первомайском райсуде Бишкека.

Президентская гонка в Киргизии фактически стартовала в феврале, после того как ряд политических партий заявили о выдвижении своих кандидатов. Эксперты полагают, что президентская гонка в Киргизии будет напряженной и за высший государственный пост будут сражаться не менее 15 претендентов. О своих намерениях баллотироваться на предстоящих президентских выборах еще 4 февраля заявил экс-премьер-министр и лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев. Десятого февраля свое желание баллотироваться в президенты страны высказал и лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Позднее о таком намерении сообщил лидер фракции "Республика — Ата Журт" Омурбек Бабанов. Пятого марта была выдвинута кандидатура Текебаева.

В 2011 году на пост главы государства претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника гонки. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Президент Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.