Находящиеся в порту Китая российские моряки просят помощи в репатриации

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Российские моряки с теплохода "Анатолий Торчинов", почти два месяца находящиеся в китайском порту Шидао, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

"Моряки обратились к нам с просьбой помочь в репатриации, однако ситуация осложняется тем, что они не получают зарплату, и также надо сделать так, чтобы не пострадала безопасность судна. По словам экипажа, сумма долга составляет 3-4 миллиона рублей. Судовладелец находится в тяжелой финансовой ситуации и говорит, что денег у него сейчас нет. При этом он понимает, что надо что-то делать, не бросит же он судно", — сказал Осичанский.

По его словам, судовладелец уже не в первый раз попадает в поле зрения МФТ по похожему поводу.

"Капитан в отчаянии, говорит, что экипаж выходит из-под контроля. При этом моряки заявляют, что если они получат деньги, то готовы остаться на судне. Сейчас мы решаем эту ситуацию, будем обращаться в следствие", — добавил собеседник.