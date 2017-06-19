Находящиеся в порту Китая российские моряки просят помощи в репатриации

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Российские моряки с теплохода "Анатолий Торчинов", почти два месяца находящиеся в китайском порту Шидао, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.
По его словам, судовладелец уже не в первый раз попадает в поле зрения МФТ по похожему поводу.
"Капитан в отчаянии, говорит, что экипаж выходит из-под контроля. При этом моряки заявляют, что если они получат деньги, то готовы остаться на судне. Сейчас мы решаем эту ситуацию, будем обращаться в следствие", — добавил собеседник.