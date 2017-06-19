В Таиланде рынки очистят от пиратской продукции по договоренности с США

БАНГКОК, 19 июн – РИА Новости. Власти Таиланда по договоренности с США начали кампанию по очищению рынков страны от контрафактной продукции, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Смешанные группы инспекторов, в которые входят сотрудники департамента интеллектуальной собственности Таиланда, полицейские, сотрудники Командования внутренней безопасности Таиланда и административные чиновники, начали масштабные проверки на всемирно известных рынках Бангкока, таких как MBK (Мабунклонг), Пантхип Плаза и Чатучак, где в прошлом процветала торговля контрафактными изделиями, а также рынок Ронг Клыа в провинции Сакео на границе с Камбоджей, говорится в сообщении.

Проверки проводятся по договоренности с США, достигнутой во время телеконференции представителей правительства Таиланда с торговым представителем США в начале июня. Эксперты увязывают кампанию против пиратства на таиландских рынках с Докладом номер 301 офиса торгового представителя США, в котором несколько рынков Таиланда, в том числе MBK, прямо названы торговыми площадями, на которых широко продаются контрафактные изделия.

Активизация борьбы с пиратскими товарами также может быть связана с предстоящим в июле визитом в США премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщает газета.