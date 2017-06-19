В Лондоне задержали водителя фургона, врезавшегося в толпу

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (13)

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Водитель фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне в ночь на понедельник, был задержан жителями и передан полицейским, его проверят на психическое состояние, говорится в заявлении полиции.

По последним данным, один человек погиб, восемь пострадали.

"Водитель грузовика — мужчина 48 лет — был задержан жителями на месте и затем передан полиции", — говорится в заявлении полиции. Проведут проверку его психического состояния.

На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.