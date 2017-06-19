Джереми Корбин шокирован инцидентом с наездом фургона на людей в Лондоне

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сообщил, что шокирован инцидентом с грузовиком, въехавшим в толпу людей в Лондоне рядом с мечетью. Об этом политик написал на своей странице в Твиттере.

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 19 июня 2017 г.

​

"Я абсолютно потрясен сегодняшним инцидентом на Финсбери Парк. Я связался с мечетью, полицией и советом Ислингтона (район Лондона — ред.) в связи с инцидентом. Мои мысли с теми, кто пострадал от этого ужасного события", — написал Корбин.

Фургон белого цвета совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан. По сведениям очевидцев, двоим из трех мужчин, находившихся в грузовике, удалось бежать.