В Лондоне пока не квалифицируют наезд фургона на людей у мечети как теракт

Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель полиции Лондона заявил, что пока "слишком рано" называть наезд фургона на людей у мечети терактом, передает телеканал CNN в понедельник.

Представитель полиции сообщил CNN, что "пока слишком рано, чтобы говорить" о том, что произошедшее является терактом.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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В свою очередь газета Guardian сообщает, что антитеррористическая служба Лондона присоединилась к полиции для оказания помощи в расследовании инцидента.