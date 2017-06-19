ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости. В понедельник исполняется пять лет со дня, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище в стенах посольства Эквадора в Лондоне, избегая экстрадиции и ареста.
Основатель Wikileaks в 2012 году обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks. Посольство Эквадора в Лондоне 19 июня представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании, расположенном в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.
За пять лет, проведенных в стенах посольства, Ассанж ни разу не выходил на улицу, за исключением нескольких выступлений с речью на балконе здания, в котором он проживает. За все время он не переставал работать, публиковать новые материалы организации и общаться со своими сторонниками.
Адвокаты и сторонники политического беженца выражают опасение за его здоровье, которое сильно ухудшилось из-за дефицита свежего воздуха, прогулок и солнечного света.
Как выяснила WikiLeaks, слежка за Ассанжем обошлась бюджету Великобритании в почти 19 миллионов фунтов стерлингов.