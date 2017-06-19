Ассанж находится в "заточении" в посольстве Эквадора в Лондоне уже пять лет

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости. В понедельник исполняется пять лет со дня, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище в стенах посольства Эквадора в Лондоне, избегая экстрадиции и ареста.

Летом 2010 года в Швеции начались следственные действия в отношении Ассанжа по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях во время его пребывания в Стокгольме. Позже шведские правоохранительные органы выдали ордер на арест активиста.

Основатель Wikileaks в 2012 году обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks. Посольство Эквадора в Лондоне 19 июня представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании, расположенном в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.

Прокуратура Швеции 19 мая текущего года прекратила следствие по делу Ассанжа. Однако полиция Лондона заявила, что если он покинет здание посольства, то его арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

За пять лет, проведенных в стенах посольства, Ассанж ни разу не выходил на улицу, за исключением нескольких выступлений с речью на балконе здания, в котором он проживает. За все время он не переставал работать, публиковать новые материалы организации и общаться со своими сторонниками.

Показания различным правоохранительным органам и правозащитным организациям по делу Wikileaks Ассанж дает, не выходя из здания.

Адвокаты и сторонники политического беженца выражают опасение за его здоровье, которое сильно ухудшилось из-за дефицита свежего воздуха, прогулок и солнечного света.

Как выяснила WikiLeaks, слежка за Ассанжем обошлась бюджету Великобритании в почти 19 миллионов фунтов стерлингов.