В Мали ликвидировали не менее четырех человек, напавших на лагерь

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, совершивших нападение на туристический лагерь в столице Мали, ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра безопасности Салифа Траоре.
"Мы обнаружили тела двух нападавших", — сказал Траоре. Он добавил, что тела еще двух разыскиваются. Министр не прокомментировал, были ли еще нападавшие.
В воскресенье в Бамако было совершено нападение на туристический лагерь, местные жители сообщали о стрельбе. Очевидцы заявили, что над лагерем поднимается столб дыма. На место прибыли малийские военные и военнослужащие контртеррористического контингента французских ВС, размещенных в стране. Чиновник в министерстве безопасности страны сообщил, что атаку на туристический лагерь могли осуществить джихадисты.