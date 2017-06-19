В Мали ликвидировали не менее четырех человек, напавших на лагерь

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, совершивших нападение на туристический лагерь в столице Мали, ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра безопасности Салифа Траоре.

"Мы обнаружили тела двух нападавших", — сказал Траоре. Он добавил, что тела еще двух разыскиваются. Министр не прокомментировал, были ли еще нападавшие.

Также по последним данным, удалось спасти 32 человека, находившихся в заложниках. Ранее стало известно о двух жертвах нападения. Одна из жертв — женщина франко-габонского происхождения.

В воскресенье в Бамако было совершено нападение на туристический лагерь, местные жители сообщали о стрельбе. Очевидцы заявили, что над лагерем поднимается столб дыма. На место прибыли малийские военные и военнослужащие контртеррористического контингента французских ВС, размещенных в стране. Чиновник в министерстве безопасности страны сообщил, что атаку на туристический лагерь могли осуществить джихадисты.