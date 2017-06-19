СМИ: фургон наехал на людей, вышедших из мечети в Лондоне

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне, сообщает издание Independent со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге в Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.