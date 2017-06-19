СМИ: в Лондоне не менее десяти человек пострадали из-за ЧП с фургоном

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере десять человек пострадали в результате происшествия с фургоном в Лондоне, сообщает газета Daily Mail.

Как сообщил очевидец телерадиокомпании Би-би-си , по меньшей мере три человека получили серьезные ранения.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.

A503 Seven Sisters Rd is now closed N/B at Hornsey Rd & S/B at Rock St due to an emergency services incident. Seek alternative route. — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 18 июня 2017 г.

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