ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько человек неподвижно лежат на месте наезда фургона на толпу людей на северо-востоке Лондона, рассказала жительница района Финсбури Парк в эфире телеканала Sky News.
"Я вижу, что два или четыре человека неподвижно лежат", — сообщила жительница района по имени Синтия. По ее словам, в момент наезда автомобиля она находилась дома и слышала крики людей.
Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник.
Полиция Лондона и экстренные службы выехали на место происшествия на улице Севен Систерс.
Ранее полиция сообщала, что звонок об инциденте поступил в 00.20 по лондонскому времени, есть пострадавшие. Один человек задержан.
Движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты.
Anyone an idea what exactly happened? @metpoliceuk #finsburypark #sevensisters pic.twitter.com/d4VoQtcJZr— Thomas Van Hulle (@Thomasvanhulle) 18 июня 2017 г.