"Ъ" узнал о планируемых льготах со стороны Киева для населения в Донбассе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Раде.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. Как заявляли во фракции "Народного фронта", внесение этого документа ожидается на этой неделе.

"По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен "ряд льгот и послаблений". Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву", — пишет газета.

По данным издания, также планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, будет повышен до 180 килограммов.

Кроме того, источник газеты, близкий к администрации президента Украины, сообщил, что пока не решено, на какие именно территории будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.

"Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом", — пишет издание.