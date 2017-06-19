"Ъ" узнал о планируемых льготах со стороны Киева для населения в Донбассе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Раде.
"По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен "ряд льгот и послаблений". Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву", — пишет газета.
Кроме того, источник газеты, близкий к администрации президента Украины, сообщил, что пока не решено, на какие именно территории будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.
"Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом", — пишет издание.