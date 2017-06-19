ВМС США подтвердили гибель семи моряков с эсминца Fitzgerald

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. ВМС США подтвердили в воскресенье гибель семерых моряков с эсминца Fitzgerald и назвали их имена, сообщил 7-й флота ВМС США.

"Останки семерых моряков, ранее объявленных пропавшими без вести, были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля после того, как водолазы смогли пробраться туда 18 июня", — говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.

Погибшими объявлены старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, а также специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.

Как отметили в 7-м флоте, "проводится расследование инцидента".

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.