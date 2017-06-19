В Юрмале местные жители ранее просили закрыть свалку, где возник пожар

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Местные жители еще год назад обратились к местным властям с просьбой ликвидировать свалку пластмассовых отходов в Юрмале, где в воскресенье произошел крупный пожар, но этого сделано не было, сообщила журналистам местная жительница Вера Кольцова.
По ее словам, отходы привозили на свалку фурами.
"Там полиэтиленовые пакеты, бутылки, спрессованные брикетами. Их привозили туда груженые фуры. Департамент окружающей среды ничего не сделал, движения никакого не было, свалка была и есть, все закончилось этим пожаром. Но департамент и дума ничего не смогли сделать, хотя это несанкционированная свалка. Возможно, это какая-то намеренная волокита", — рассказала Кольцова.
Государственная пожарно-спасательная служба призвала жителей Юрмалы и Риги закрыть окна, поскольку горит пластик и дым является токсичным.
По словам мэра Юрмалы Риты Спроге, владелец свалки фактически занимается нелегальным бизнесом, юрмальская дума ведет с ним судебную тяжбу, и не исключено, что причиной пожара мог быть поджог.