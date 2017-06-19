В Юрмале местные жители ранее просили закрыть свалку, где возник пожар

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Местные жители еще год назад обратились к местным властям с просьбой ликвидировать свалку пластмассовых отходов в Юрмале, где в воскресенье произошел крупный пожар, но этого сделано не было, сообщила журналистам местная жительница Вера Кольцова.

"Отвратительный запах с этой свалки доносился до наших домов. Я еще год назад писала всем — в департамент охраны среды, а также местным чиновникам и политикам, в том числе кандидатам в депутаты", — сказала Кольцова.

По ее словам, отходы привозили на свалку фурами.

"Там полиэтиленовые пакеты, бутылки, спрессованные брикетами. Их привозили туда груженые фуры. Департамент окружающей среды ничего не сделал, движения никакого не было, свалка была и есть, все закончилось этим пожаром. Но департамент и дума ничего не смогли сделать, хотя это несанкционированная свалка. Возможно, это какая-то намеренная волокита", — рассказала Кольцова.

В воскресенье, в Слоке (район в городе Юрмала) возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15.50 пожарные получили вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы — по словам очевидцев, это прессованная пластмасса. В тушении участвуют пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Государственная пожарно-спасательная служба призвала жителей Юрмалы и Риги закрыть окна, поскольку горит пластик и дым является токсичным.

По словам мэра Юрмалы Риты Спроге, владелец свалки фактически занимается нелегальным бизнесом, юрмальская дума ведет с ним судебную тяжбу, и не исключено, что причиной пожара мог быть поджог.