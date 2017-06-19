В США из-за обрушения здания пострадали более 50 человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 50 человек пострадали при обрушении здания в американском городе Калиспелл, штат Монтана, передает телеканал KPAX со ссылкой на представителя медицинского центра города Мэллоди Шарптон.

По словам Шарптон, большое количество ортопедических и неврологических повреждений требовали немедленного хирургического вмешательства. Некоторых пострадавших пришлось доставить в больницы на вертолетах. На данный момент два человека находятся в критическом состоянии.

The structure, called Spruce Lodge, is advertised having 10,000 sq. ft. of wrap around deck space. https://t.co/HA6qDBsXlz — KPAX Missoula News (@kpaxnews) 18 июня 2017 г.

​

Причина обрушения неизвестна, ведется расследование.