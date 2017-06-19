Мэр Юрмалы рассказал о вероятных причинах крупного пожара на свалке

РИГА, 19 июн – РИА Новости. Причиной крупного пожара на мусорной свалке в Юрмале может быть злонамеренный поджог, заявила в интервью радиостанции Baltkom мэр Юрмалы Рита Спроге.

По словам мэра Юрмалы, погасить быстро такой пожар не удастся.

"Если ветер изменится и дым будет валить в сторону мест проживания, мы будем думать об эвакуации жителей близлежащих районов. Для этого у нас есть транспорт, еда, школы, где разместить людей, живущих поблизости", — сказала градоначальник.

"Пока данных о пострадавших нет. Понадобится по крайней мере два дня пока все не будет потушено", — рассказала Спроге.

Мэр Юрмалы указала, что владелец данной свалки фактически занимается нелегальным бизнесом. Юрмальская дума ведет с ним судебную тяжбу. Не исключено, что это мог быть поджог.

"Это частный участок, с апреля месяца мы переписываемся с владельцем фирмы, который предоставил право нескольким фирмочкам держать отходы пластмассы. Мы передали этот вопрос в ведение Департамента охраны окружающей среды. Эти фирмы должны были получить разрешения на такую деятельность. Но они подали в суд и фактически сейчас там действует нелегальная свалка пластмассовых отходов. Возможно, это и умышленный поджог. Но все выяснится в ходе следствия", — сказала Рита Спроге.

Как сообщалось, в воскресенье в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15.50 пожарные получили вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы — по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.

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