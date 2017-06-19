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Движению Макрона обеспечено большинство мест во французском парламенте

Сюжет:
Парламентские выборы во Франции (71)
01:0719.06.2017
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© AFP 2017 / Guillaume SouvantБюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная ФранцияБюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная Франция
© AFP 2017 / Guillaume Souvant

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) во Франции большинство мест получает движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика", что фактически дает "зеленый свет" президенту Пятой республики на проведение реформ, обещанных избирателям во время предвыборной кампании.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Движение Макрона получает 267 из 577 мандатов на выборах во Франции
Согласно данным МВД, после подсчета 92% бюллетеней "Вперед, республика" вместе со своими союзниками из партии MoDem ("Демократическое движение") получают большинство в парламенте - 305 мест. Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 104 депутатских мандата, Соцпартия - 27, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 13, Коммунистическая партия Франции - 10, а "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 8.

Новый состав парламента

Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Косачев: успех движения Макрона накладывает на президента ответственность
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Нацсобрании. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания. Ле Пен заявила, что ее партия — "единственный способ сопротивляться ослаблению Франции", которое несет партия лидера страны "Вперед, республика". Кроме того, Ле Пен заявила, что низкая явка на выборах в парламент Франции ослабляет его легитимность.

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017
© AP Photo / Claude Paris
Адвокат Ле Пен переизбрался в парламент Франции
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция", претендовавший на пост президента страны Жан-Люк Меланшон также получил место в парламенте страны. Выступая перед своими сторонниками в Марселе, Меланшон заявил, что намерен сформировать в Национальном собрании сильную оппозиционную фракцию.

Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр войдут в новый состав парламента. Удалось это сделать и министру территориального единства Ришару Феррану, несмотря на скандал, связанный с офисом, который был арендован у его сожительницы.

Французский избиратель устал

Второй тур парламентских выборов во Франции. 18 июня 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
Социолог объяснил низкую явку на парламентских выборах во Франции
Явка избирателей во втором туре выборов, по данным на 17.00 (18.00 мск), составила только 35,33%, побив антирекорд первого тура, который прошел неделей ранее: тогда на участки пришли 48,71% избирателей. По мнению экспертов, низкая явка объясняется как усталостью французов от политики, так и отсутствием интриги на выборах - победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы, публиковавшиеся в преддверии голосования.

"То, что на парламентских выборах и в первом туре, и сейчас явка была невысокой, говорит об усталости французов от политики, разочаровании в политической элите в связи с тем, что не решаются волнующие большинство проблемы, — это и экономика, и вопросы занятости, и постоянная угроза террористических атак", — сказал РИА Новости сопредседатель российской ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Наручники. Архивное фото
© Fotolia / chatsimo
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Глава института изучения общественного мнения Kantar Public France Эммануэль Ривьер считает, что нежелание, с которым избиратели шли в воскресенье на избирательные участки, можно объяснить отсутствием напряженного ожидания результата и ограниченным выбором. По его мнению, результаты первого тура парламентских выборов, которые показали успех движения "Вперед, республика", не подстегнули "напряженного ожидания", что могло бы повысить явку.

Свобода действий в парламенте

Французская полиция возле собора Нотр-Дам в Париже, Франция. Архивное фото
© AP Photo / Matthieu Alexandre
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По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, отношения с парламентом у Маркона будут складываться более комфортные, чем у его предшественника Франсуа Олланда.

"В случае получения большинства Макрон сможет свободно проводить через парламент все свои инициативы, законопроекты. Такого давно не было в истории Французской республики", — сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.

При этом глава международного комитета СФ Константин Косачев считает, что поскольку результат второго тура парламентских выборов и победа движения Макрона были вполне ожидаемы, главная интрига теперь впереди: а именно, как, имея собственное парламентское большинство, Макрон будет реализовывать свою предвыборную программу, которую Косачев назвал "достаточно аморфной и в чем-то популистской".

Дижон, Франция. Архивное фото
© Flickr / alexxis
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Парламентарий, в публикации на своей странице в Facebook, напомнил, что в программе Макрона предусмотрено одновременно существенное сокращение налога на бизнес и обещание инвестировать 50 миллиардов евро бюджетных денег в программы модернизации инфраструктуры, переподготовки шахтеров и перехода к возобновляемым источникам энергии при почти 100-процентном размере госдолга по отношению к ВВП. Помимо этого остается нерешенной проблема миграции, на чем, по мнению Косачева, "будет продолжать спекулировать оппозиция", немало вопросов вызывают и разногласия в самом Евросоюзе, кризисы на Ближнем Востоке, отношения с Россией и с США.

"Время предвыборных обещаний для возникшего из ничего движения, а теперь и парламентской партии "Вперёд, республика" осталось в прошлом. Каким будет будущее, целиком и полностью зависит, прежде всего, от самого Макрона, которому предстоит теперь доказать, что его победы реально обусловлены не только прежними разочарованиями, но и оправдывающимися надеждами французских избирателей", — написал сенатор.

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