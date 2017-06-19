Трамп восторженно отозвался о президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье в восторженных тонах отозвался о загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Минувшие выходные глава государства вместе с женой Меланьей и сыном Бэрроном впервые провел в Кэмп-Дэвиде.

По возвращении в Вашингтон корреспонденты президентского пресс-пула поинтересовались, как ему там понравилось. "Президент сказал, что это было невероятно, прекрасно и очень здорово", — говорится в специальной рассылке для журналистов.

Раньше Трамп предпочитал проводить выходные в собственных гольф-клубах во Флориде или Нью-Джерси. Критики президента в связи с этим активно поднимали вопросы о стоимости поездок Трампа для американских налогоплательщиков.

В январе текущего года, отвечая на вопросы британской и немецкой прессы, Трамп охарактеризовал Кэмп-Дэвид как "очень неотесанный (деревенский)". "Вам бы понравилось. Знаете, как долго? Минут тридцать", — сказал Трамп еще до вступления в должность главы государства. Как отмечали тогда американские СМИ, содержание резиденции Кэмп-Дэвид обходится казне в 8 миллионов долларов ежегодно.

Кэмп-Дэвид, расположенный в 100 километрах от столицы США, является загородной резиденцией президентов США с 1942 года. Там президенты не только отдыхают с семьями, но также периодически принимают зарубежных лидеров.

Так, в 1978 году при посредничестве президента Джимми Картера в Кэмп-Дэвиде встретились и договорились о заключении мирного договора лидеры Израиля и Египта, документ получил название Кэмп-Дэвидских соглашений. В 1992 году по итогам саммита с участием Бориса Ельцина и американского президента Джорджа Буша-старшего в этой резиденции была подписана декларация России и США, которая официально положила конец "холодной войне". В 2003 году в Кэмп-Дэвиде с президентом Джорджем Бушем встречался президент России Владимир Путин. Предшественник Трампа Барак Обама проводил в Кэмп-Дэвиде саммит "Большой восьмерки" и встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.