НАТО провела в Литве учения по "защите" от России

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американские и британские войска в воскресенье приняли участие в учениях НАТО на границе между Польшей и Литвой, сообщает агентство Рейтер.

В учениях в так называемом Сувалкском коридоре были задействованы полторы тысячи человек, в том числе польские, литовские и хорватские военные.

В ходе маневров отрабатывался сценарий, согласно которому "Россия может попытаться отрезать страны Балтии от западного альянса".

"Разумеется, нападение не обязательно должно произойти, но если коридор будет перекрыт, три союзника на севере будут потенциально изолированы от альянса", — заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Полагаю, важно, чтобы солдаты тренировались на земле, которую, им, возможно, придется защищать", — сказал заместитель командующего армией США в Европе генерал-майор Джон Гронски.

В последние годы НАТО концентрирует вооруженные силы у границ России под предлогом возможной "агрессии" с ее стороны. В Москве не раз подчеркивали, что утверждения о военной угрозе странам Балтии абсурдны и безосновательны и Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что НАТО об этом известно, но альянс пользуется поводом разместить больше войск у российских границ.