Стоун отметил, что в США есть тенденция критиковать Путина изначально

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В США наблюдается тенденция "изначально критиковать" президента РФ Владимира Путина, заявил в воскресенье американский кинорежиссер Оливер Стоун, фильм которого о российском лидере на этой неделе показал телеканал Showtime.

"Есть тенденция изначально критиковать его… Но он действительно готов к общению. Я думаю, вы видите это в фильме", — сказал режиссер в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что не может "изменить мышление (Путина), но в состоянии показать его (людям)". "Я могу показать его американцам, дать им возможность услышать его. Даже если они это отторгнут и если не хотят этого слышать, они должны это сделать", — отметил Стоун.

В понедельник на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера — фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Четырехсерийный фильм был полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.