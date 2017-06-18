Стоун рассказал, что с интересом относится к Путину

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал в воскресенье, что с интересом относится к личности президента РФ Владимира Путина.

На этой неделе телеканал Showtime показал четырехсерийный фильм, основанный на его интервью с Путиным.

В воскресном эфире телеканала CNN ведущий спросил Стоуна, относится ли тот с симпатией к Путину. "С интересом", — сказал режиссер.

Он признал, что для него "встреча с с Путиным стала большим шагом".

"Мы демонизировали Россию до такой степени, что почти невозможно говорить. Трамп приперт к стенке из-за расследования. Это позор, потому что нам необходимо говорить", — отметил Стоун.

Режиссер признал, что результатом своего фильма "хотел бы видеть то, что мы (США и Россия) начнем говорить и понимать друг друга".